Украина продолжает вести работу с Соединенными Штатами по передаче избыточного американского военного оборудования и вооружения.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

"Так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу", — сказала дипломат.

Посол также добавила, что Украина работает с Соединенными Штатами по нескольким направлениям в рамках предоставления военной помощи. Первая предоставляется американским конгрессом и предусматривается госбюджетом, а вторая, дополнительная, — указом президента.

Ранее мы писали о том, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наша страна хотела бы получить от западных партнеров не только оборонительное, а и наступательное оружие.

Кроме этого, "Страна" приводила заявление президента России Владимира Путина о том, что сейчас происходит накачка Украины современным оружием, и это создает прямую угрозу безопасности Российской Федерации.