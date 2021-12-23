Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Россия планирует вторгнуться в Украину в ближайшие месяцы. Он считает, что Североатлантический Альянс должен вооружить Киев.

Об этом пишет The Times.

"Я думаю, что Россия явно намерена атаковать. Все свидетельства показывают, что намерение реально, и мы должны к нему готовиться", - сказал он.

По словам Ландсбергиса, целью России может быть не просто нападение, а реальное изменение ситуации с безопасностью во всем регионе.

По словам Ландсбергиса, НАТО должно рассмотреть вопрос об усилении своего военного присутствия в Восточной Европе.

"Мы считаем, что Украине нужна военная помощь с оборонительным оружием. Мы все чувствуем последствия нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии, будь то здесь, будь то в любой стране от Норвегии до Румынии", - заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, ранее британский таблоид заявил о вторжении России в Украину уже на этой неделе.

Также мы писали, что Белый дом допустил усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения России в Украину.

Между тем, две трети украинцев не готовы воевать с Россией в случае ее вторжения.