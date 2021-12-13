В Киеве в рамках подготовки к возможному российскому вторжению тестируют системы оповещения, на данный момент - без звука. Но в скором времени начнут включать сирены.

Об этом заместитель главы КГГА Андрей Крищенко рассказал в интервью для "Бабеля".

Крищенко рассказал, что в случае атаки на Киев для оповещения горожан есть специальные системы, в том числе и сирены. В скором времени начнут проводить информационную компанию среди населения.

"Это звуковые сигналы ― сирены. Мы эти системы тестируем все время, но без звука, планируем проводить учения. Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать", - рассказал Крищенко о работе систем оповещения.

Напомним, в Киеве из-за угрозы возможного российского вторжения укрепляют территориальную оборону и проверяют бомбоубежища, их комплектация необходимыми средствами.

Также "Страна" сообщала, что Байден исключил ввод американских войск в Украину для защиты от "российского вторжения".