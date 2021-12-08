В среду, 8 декабря, президент США Джо Байден, который вчера разговаривал со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, Вашингтон не рассматривает возможность применения военной силы в одностороннем порядке в связи с ситуацией в Украине.

Об этом сообщает CNBC.

Байден сказал, что его администрация не рассматривает возможность отправки американских войск в Украину на фоне наращивания российской военной мощи на границе.

"Если вы вторгнетесь в Украину, это будут серьезные последствия. Экономические последствия. Он (президент РФ Владимир Путин - Ред.) это знает", - сказал Байден, сославшись на то, что он сказал Путину накануне.

Указано, что администрация Байдена стремится дать понять России и миру, что на этот раз она готова к более жестким действиям по сравнению с 2014 годом

"То, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", - сказал во вторник советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, по словам Путина Байден предложил создать специальную структуру для обсуждения вопросов НАТО и Украины.

Также сообщалось, что Байден сообщил о нежелании Альянса воевать за Киев.