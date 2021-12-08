Президенту России Владимиру Путину понравился формат онлайн-общения с американским коллегой Джо Байденом, с которым они накануне беседовали два часа и при этом каждый находился в своей резиденции. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, лидеры государств решили, что после контактов их представителей стоит пообщаться в таком формате еще раз. Но дата нового онлайн-общения пока не называется.

"Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", - сообщил Дмитрий Песков.

Напомним, накануне состоялся онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Российский президент находился в своей сочинской резиденции, американский лидер - в кабинете для переговоров в Вашингтоне. Стороны общались по защищенной видеосвязи. "Страна" проанализировала, о чем говорили президенты и подробно рассказала об итогах их переговоров.

Позже стало известно, что Джо Байден проведет разговор с украинским президентом 9 декабря, то есть через два дня после двухчасового разговора по видео с российским коллегой.