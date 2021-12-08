После видеозвонка во вторник, 7 декабря, между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным советник Белого дома по вопросам безопасности Джейк Салливан сообщил о словах первого второму.

"Я смотрю вам в глаза так же, как Байден смотрел в глаза Путину, когда тот сказал ему, что "то, что мы не сделали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", - сказал Салливан журналистам на брифинге.

О каких именно вещах идет речь, Салливан не уточнил.

Напомним, переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялись во вторник, 7 декабря. "Страна" подробно писала, о чем договорились Путин и Байден, в том числе по вопросам, связанным с "Северном потоком-2" и Донбассом.

Также мы сообщали, что, по словам Джейка Салливана, поговорив с Путиным, Байден понял, что тот ещё не решил нападать на Украину.

Кроме того, Салливан рассказывал, что Байден во время беседы с Путиным заявлял, что в случае "вторжения России в Украину" США и их европейские союзники ответят "решительными экономическими мерами". Также, по его словам, речь шла о том, что в этом случае Штаты предоставят дополнительные оборонительные средства украинцам.