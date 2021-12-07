Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни.

Об этом сообщает агентство "Reuters" во вторник, 7 декабря, со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным источника, французский президент уже провел переговоры по этой теме с лидерами Великобритании, Италии, ФРГ и США. Соответствующий разговор последовал после двухчасовой видеоконференции между Путиным и президентом США Джо Байденом.

Напомним, что перед разговором с Путиным президент США Байден также обсудил российско-украинские отношения с лидерами стран ЕС. Пять глав государств и правительств обсудили напряженность, существующую между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и заявили о своей приверженности работе по поддержанию мира и безопасности в Европе. Все они напомнили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках Нормандской группы под эгидой Франции и Германии.

Ранее мы писали, что в Кремле заявили, что от сегодняшних переговоров Путина и Байдена "не нужно ждать никаких прорывов".

Также мы писали, что президент США Джо Байден проведет разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским 9 декабря, то есть через два дня после двухчасового разговора по видео с российским коллегой Владимиром Путиным.