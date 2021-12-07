В Кремле опубликовали пресс-релиз о переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря.

Он появился почти на час позже, чем реакция Белого дома.

В Кремле написали, что речь шла о реализации итогов состоявшегося в июне 2021 года в Женеве российско-американского саммита. Президенты отметили важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договорённостей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем.

Собеседники вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Подчеркнули, что принесённые тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях.

"Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования. Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса. Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки", - написали в Кремле.

И добавили, что в ответ Путин заявил, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ. Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим вопросам.

При обмене мнениями об информационной безопасности обе стороны подчеркнули важное значение диалога по этой теме, выразили готовность продолжать практическое взаимодействие по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.

Также они рассмотрели положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президент России отметил важность его полноценного выполнения в изначально согласованных рамках. Лидеры выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по этому вопросу пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения.

Обсуждалась и двусторонняя проблематика. Байден и Путин констатировали, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе "урезанные" диппредставительства обеих стран. Путин подчеркнул, что всё это – следствие линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать. Путин предложил обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений.

Президенты выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.

В целом разговор носил откровенный и деловой характер, резюмировали в Кремле.

Ранее "Страна" приводила отчет Белого дома о переговорах.

Также мы писали, что после беседы президентов лидеры Великобритании, Германии, Италии, Франции и США проведут телефонные переговоры.