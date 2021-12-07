Переговоры президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились. Беседа глав государств продлилась два часа пять минут по закрытой видеосвязи.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по телемосту завершились в 12.08 по вашингтонскому времени (20.08 по московскому времени или 19.08 по Киеву - Ред.), а начались в 10.07 по местному времени (18.07 по московскому или в 17.07 по киевскому - Ред.), сообщила пресс-служба Белого дома.

Как ранее рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спецлинию связи раньше не использовали - это впервые произошло сегодня. Он также добавил, что диалог в формате видеоконференции принципиально ничем не отличается от очной встречи.

Судя по видеокадрам, которые распространила пресс-служба Кремля, Путин и Байден общались тет-а-тет. Журналистам показали только приветствия глав государств.

Ранее Песков также говорил, что профильные министры и руководители ведомств будут на постоянной связи с Путиным во время переговоров с Байденом, как это обычно бывает на таких важных мероприятиях.

Незадолго до переговоров в Кремле признали, что президент США Джо Байден вряд ли получит от российского коллеги предложение о присоединении к "нормандской четверке", в которую входят лидеры Украины, Российской Федерации, Франции и Германии.

Также в Кремле прямо заявили, что от сегодняшних переговоров Путина и Байдена "не нужно ждать никаких прорывов".