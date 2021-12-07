В сети появилось первое видео с онлайн-встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

"Приветствую вас, господин президент!" - сказал Путин.

Байден, приветствуя коллегу, сказал , что сожалеет, что не смогли встретиться на G20, но выразил надежду на очную беседу в следующий раз.

Напомним, во вторник, 7 декабря, по специальной защищенной видеосвязи проходят переговоры президент России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Это уже второй контакт лидеров государств за последние полгода. Согласно анонсу, стороны обсудят ряд вопросов, среди которых и Украина. "Страна" следит за ходом переговоров в обновляемом материале.

За несколько дней до переговоров Джо Байден заявлял, что не приемлет никаких "красных линий" Москвы относительно ситуации в Украине. Кроме того он заявил, что рассчитывает на долгий разговор со своим российским коллегой.

Ранее в Кремле заявили, что не стоит ожидать от общения президентов "никаких прорывов".

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