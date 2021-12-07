В Кремле заявили, что от сегодняшнего разговора президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина - не стоит ожидать "никаких прорывов".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

"Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная. Это требует личного обсуждения на высшем уровне", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, что можно назвать успехом переговоров двух глав государства.

Вместе с тем, Песков, как пишет "РИА Новости", ответил на вопрос журналистов о том, сказались ли сообщения о возможных санкциях против России на настроении президента РФ перед переговорами с американским коллегой.

"Такое количество уток публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что напряженность возрастает в риторике, но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять. Тем более президенты никогда не говорят, исходя из эмоционального настроя, они всегда говорят де факто, исходя из своих национальных интересов", - добавил Песков.

Напомним, во вторник, 7 декабря, состоятся переговоры Байдена и Путина в видеоформате. Это уже второй их контакт за последние полгода после встречи в Женеве в июне.

Президенты будут беседовать на фоне обострения отношений США и Россией, накрутки со стороны Запада на тему "вторжения Путина в Украину" и предложения российского президента к НАТО не расширяться на восток.

"Страна" собрала мнения украинских, российских и американских экспертов, чего ждать от переговоров президентов США и РФ.

Также мы писали, что, по словам Пескова, Байден во время переговоров вряд ли получит от российского коллеги предложение о присоединении к "нормандской четверке".