Государственный секретарь Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским перед переговорами по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщил 6 декабря на традиционном брифинге официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Когда я шел на брифинг, госсекретарь был на связи с президентом Зеленским", - сказал Нед Прайс.

Подробностей разговора политиков он не привел.

Напомним, беседа Путина с Байденом состоится вечером 7 декабря по защищенной линии связи, которая не использовалась.

Ранее "Страна" приводила заявление Белого дома о том, что президент США Джо Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после звонка с президенту России Владимиру Путину.

Также мы собирали мнения украинских, российских и американских экспертов по поводу того, чего ждать от переговоров президентов США и РФ. По словам одного из них, ситуация вокруг Украины остается тревожной, но еще хуже то, что сами отношения между Россией и США уперлись в "красные линии", а идти на уступки при этом никто не намерен.