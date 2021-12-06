Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что защищенную линию видеосвязи, по которой 7 декабря пообщаются Владимир Путин и президент США Джо Байден, будут использовать впервые. Раньше ее только тестировали.

Как пишет РИА Новости, об этом Песков сказал в эфире российского "Первого канала"

Песков сообщил, что при необходимости Путин обратится к тому, чья помощь ему потребуется, но в целом это разговор двух президентов.

"Защищенная линия видеосвязи наших двух стран задействуется в первый раз… Она позволяет президентам говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности. Она была ранее. При предыдущих администрациях была достигнута договоренность о создании такой линии. Связисты потрудились, она создана, но до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась", - заявил Песков.

Как рассказывала "Страна", в Белом доме сообщили, что разговор по видеосвязи между Путиным и Байденом будет очень важным, так как ничто не может заменить диалог между лидерами двух государств.

Также мы писали, что личная встреча президента России Владимира Путина и Соединенных Шатов Джо Байдена пока не состоится.