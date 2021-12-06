Президент США Джо Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после звонка с президенту России Владимиру Путину, который состоится 7 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

"Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни", - сказал на брифинге представитель администрации США в преддверии запланированного на 7 декабря разговора президентов США и России.

Он добавил, что глава Белого дома расскажет Зеленскому о содержании его беседы с Путиным и проведет консультации с украинским президентом.

По словам представителя администрации США, в скором времени также состоится разговор между президентом Украины и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

При этом с лидерами европейских стран Байден переговорит еще до разговора с Путиным.

Ранее "Страна" приводила слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что разговор по видеосвязи между президентом России Путиным и президентом США Байденом будет очень важным, так как ничто не может заменить диалог между лидерами двух государств.

Также мы собирали мнения украинских, российских и американских экспертов, чего ждать от переговоров президентов США и РФ.

