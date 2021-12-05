Планируемый на среду, 7 декабря, разговор по видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом будет очень важным, так как ничто не может заменить диалог между лидерами двух государств.

Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Очевидно, разговор, который президент проведет с президентом Владимиром Путиным, будет очень важным. Замены диалогу между лидерами нет", - сказала она.

Жан-Пьер уточнила, что главы двух стран обсудят широкий круг вопросов и Байден "с нетерпением ждет" предстоящие переговоры.

Напомним, в ходе онлайн-встречи президенты двух стран обсудят Украину и некоторые другие темы. Так, Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Разговор Путина и Байдена также подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, общение запланировано на вечер вторника, а лидеры РФ и США сами определят необходимое для разговора время

В свою очередь накануне разговора американский президент Джо Байден заранее отказался принимать чьи-либо "красные линии" в ситуации в Украине. Кроме того, глава Штатов заявил о том, что намерен провести с президентом РФ долгий разговор.