Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин пообщаются по защищенной видеосвязи 7 декабря. Они обсудят Украину и некоторые другие темы.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Кроме этого, разговор Путина и Байдена подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, общение запланировано на вечер вторника, а лидеры РФ и США сами определят необходимое для разговора время, передают РИА Новости.

В пятницу Дмитрий Песков сообщал, что дата разговора Путина и Байдена еще не согласована, обсуждаются разные варианты, в том числе 7 декабря, но пока предложения не синхронизированы.

Напомним, как писала "Страна", утром 3 декабря стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут созвониться по видеосвязи уже в начале следующей недели.

На фоне подготовки переговоров Байден заявил, что готовит комплекс всеобъемлющих инициатив, направленных на то, чтобы помешать президенту Путину выступить против Украины.