Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут созвониться по видеосвязи уже в начале следующей недели.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсант".

Президенты могут переговорить уже во вторник, 7 декабря, однако пока что окончательно дата не согласована. Главы государства планируют обсудить предложение Владимира Путина по поводу нерасширения НАТО на восток.

Вместе с тем, ранее президент США Джо Байден говорил о намерении обсудить с российским коллегой ситуацию на украинско-российской границе.

Также мы писали, что глава ЦРУ обсуждал возможность очной встречи Путина и Байдена в начале 2022 года.

Недавно и заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что президенты готовятся к новой встрече. Правда, она пройдет не в очном формате, по его словам. Отвечая на уточняющий вопрос, началась ли практическая подготовка к этому мероприятию, Рябков ответил утвердительно.

"Страна" ранее также писали, что РФ и США ведут интенсивный тайный диалог на разных уровнях и анализировала, как это повлияет на Украину.