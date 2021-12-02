На повестку дня снова вышел вопрос о возможном членстве Украины в НАТО, что Россия считает "красной линией".

Президент Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий, поскольку устные могут не выполниться.

"В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России", – сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Из НАТО ответили, что этот вопрос - исключительно в сфере компетенции Альянса. Таким образом, как заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, Россия не имеет права налагать ограничения на вопрос вступления стран, в том числе и Украины, в НАТО.

"Мы также будем уважать решение Украины о том, что они стремятся к членству в НАТО. Мы заявили, что они станут его членами, но, конечно же, нам, 30 союзникам по НАТО, решать, когда Украина будет готова к членству, когда они будут соответствовать стандартам НАТО. У России нет вето. Россия не имеет права голоса. И Россия не имеет права создавать сферу влияния", - сказал Столтенберг после встреч глав МИД стран НАТО в Риге.

"То есть ответ на предложение Путина "нет". Точнее - "пока нет". Потому что понятно, что решение, какой давать ответ, в конечном итоге будет принимать не Столтенберг, а руководители ключевых стран НАТО.

Каким может быть это решение, разбиралась "Страны".

"Избежать конфронтации с Россией"

О том, что вступление Украины в НАТО является переходом "красных линий", Путин и другие руководители России говорят уже давно.

Не так давно глава Совета по внешней и оборонной политике России, известный эксперт-международник Федор Лукьянов написал статью, в которой так объяснил логику внешнеполитического руководства РФ.

По словам Лукьянова, спустя 30 лет после окончания холодной войны в Москве "пришли к выводу, что поддержание прежней системы умолчаний и сигналов становится непродуктивным и ведет только к углублению кризиса".

"Когда Владимир Путин, выступая 18 ноября в МИДе, поручил министру Лаврову добиться от западных партнеров "предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении", речь, вероятно, шла не об очередном рамочном документе в духе того, что предлагались в нулевые годы. По сути, говорить нужно об отказе от того самого принципа "страна может выбирать себе любой альянс, и это только ее дело". Для классической геополитики баланса сил этот принцип – нонсенс, однако в последние десятилетия все привыкли считать его аксиомой. Сейчас такой подход себя исчерпал… Расширение НАТО сформировало военно-политический ландшафт, в котором мы сейчас живем. Сохранение такой перспективы чревато обострением, отказ же требует кардинального пересмотра системы представлений. Ревизии и утверждения системы "красных линий". Например, возвращения понятию "финляндизация" позитивного смысла, какой оно имело в годы холодной войны", - пишет Федор Лукьянов.

В случае же продолжения нынешней политики ситуация может стать взрывоопасной.

"Трудно поверить, что кошмарные сценарии, которыми пугают старших товарищей младшие, – Путин захочет проверить НАТО на вшивость и нападет на Прибалтику или Польшу – обернутся явью. Представляется, что в Москве больше уважают альянс, чем в Риге или Таллине, и не сомневаются, что он выполнит свои обязательства. Но когда вопрос касается стран, в альянс не входящих, однако ведущих себя так, словно это упущение должно быть вот-вот исправлено, риск силового столкновения растет.

Проблема, которая привела к российско-грузинской войне в 2008 году, может возникнуть снова. Отсутствие формальных гарантий со стороны НАТО в сочетании с политико-идеологическим, а отчасти и военным накачиванием лояльных партнеров – ситуация бесконечной "серой зоны". Когда Путин говорит о "напряжении", которое надо поддерживать, он имеет в виду постоянное напоминание: неаккуратность в этой зоне чревата худшими последствиями", - считает председатель Совета по внешней и оборонной политике России.

"Финлядизация" - это термин из эпохи холодной войны. После Второй мировой войны по требованию СССР действовал мораторий на вступление Финляндии в блок НАТО.

Эксперты пока затрудняются сказать, согласится ли Запад на предложение Путина не расширяться не восток, но считают, что если это и произойдет, то не в ближайшем будущем, считают эксперты.

"Потому что гарантии нерасширения со стороны НАТО означают выбрасывание из своей сферы влияния Украины. Это будет означать то, что Запад под давлением России согласился не включать Украину в свою орбиту, то есть не давать ей даже надежды на вступление в НАТО. Это потенциально может привести к политическому кризису в Украине и в целом смене политического баланса в Украине. Плюс это означает формальное признание РФ глобальным игроком со стороны Запада, и "сговор" с РФ, который будет ожесточенно критиковаться оппозицией внутри западных государств и может вызвать ожерелье политических кризисов в них. Такие гарантии для России означают для Запада в конечном итоге потерю Украины и возвращение ее, скорее всего, в поле влияния России. Запад на это пока не готов идти. И Запад будет из-за этого ожесточенно торговаться, требовать от Кремля глобальных стратегических уступок - то ли по Ближнему Востоку, то ли по Китаю. И договориться будет очень сложно. Но в конечном итоге, возможно, стороны, пройдя через многие конфликты, договорятся о разделе сфер влияния", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.

Тем временем большинство стран НАТО, как известно, против принятия Украины.

New York Times, которая хоть и назвала предложение Путина "неприемлемым" (газета пишет об убежденности руководства НАТО в том, что любая страна может самостоятельно выбирать, с кем заключать союзы), указывает на практически нулевые шансы Киева присоединиться к Альянсу.

"Западные официальные лица в частном порядке признают, что на практике маловероятно, что Украина вступит в НАТО в обозримом будущем, потому что в альянсе нет консенсуса относительно степени конфронтации с Россией, на которую готовы рискнуть его члены. Путин, похоже, все больше обеспокоен не только официальным членством Украины в НАТО, но и размещением на Украине новой западной военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов, предоставленных Турцией, членом НАТО. Во вторник он сказал, что такое развертывание может пересечь "красную черту", - пишет издание.

Также, полагает газета, Путин, судя по всему, настаивает на прямых переговорах с президентом США Байденом, который "ищет диалога с Кремлем и "стабильных, предсказуемых" отношений с Россией, стремясь достичь согласия по вопросам, представляющим взаимный интерес".

"Российские официальные лица заявили, что они готовятся к звонку или видеоконференции между двумя президентами уже в этом месяце", - пишет New York Times.

Что касается юридических гарантий о нерасширении НАТО на восток, то российские эксперты считают их маловероятными.

"Надо полагать, Владимир Путин понимает, что никаких договорённостей, которые фиксировали бы запрет на дальнейшее расширение НАТО, никто из западных собеседников заключать не будет. Сама тема НАТО как основы европейской системы безопасности – продукт окончания холодной войны, то есть того, что Запад считает своей победой. И обсуждать нечего. Для Запада это то же самое, что и позиция России по поводу пересмотра итогов Второй мировой – Москва считает подобное совершенно и бесповоротно недопустимым, ибо именно на признанных тогда итогах базируется устойчивый международный порядок. Для США и Европы столь же недопустим пересмотр итогов холодной войны, на которых, с их точки зрения, базируется устойчивый международный порядок. Компромисса тут нет – ни в первом, ни во втором случае. Слова Путина, а он говорит об этом уже во второй раз за последнее время, – декларация о том, что Россия итоги холодной войны фактически признавать больше не собирается. Вопрос один – какими действиями будет далее подкреплено это намерение", - пишет телеграм-канал "Россия в глобальной политике".

Чего ждать Украине?

Эксперты полагают, что вопрос вступления Украины в НАТО будет еще долго оставаться в подвешенном состоянии.

"Для этого нужна поддержка всех стран Альянса, а без урегулирования конфликта с РФ это – невозможно. То есть сначала урегулирование и только потом решение о вступлении. Наоборот – только если НАТО решит начать войну с Россией. Это прописные истины, которые знают все, кто занимается внешней политикой. Только решение о предоставлении Украине ПДЧ может считаться достижением внутри Альянса консенсуса относительно возможности вступления Украины. А количество стран, которые сегодня поддерживают предоставление Украине Плана действий и далее вступления в НАТО уменьшается – сейчас, возможно, насчитывает пять или шесть членов НАТО. В лучшем случае", - говорит нам политолог и дипломат Василий Филипчук.

"Получить ПДЧ нам мешают несколько обстоятельств. В первую очередь, наша экономика слаба и не может считаться такой, которая соответствует критериям НАТО. К армии тоже есть ряд требований – от оборудования до владения английским языком на уровне командного состава. Ну и главное – у нас не решены конфликты как с соседями, так и внутри страны. Кроме того, для вступления в НАТО нужно согласие всех 26 стран-членов Альянса, что сложно при наших напряженных отношениях с Венгрией и Польшей. Плюс есть фактор влияния России в Европе, которая может заблокировать принятие решения о вступлении Украины в НАТО через Италию, Чехию, Венгрию, где у власти находятся лояльные к Москве силы. Тут важен момент антиамериканизма в Европе. У стран ЕС все больше противоречий с США, а вступление Украины в НАТО воспринимается как американская идея, при помощи которой Вашингтон хочет усилить влияние в Старом Свете. В такой ситуации Украине сложно добиться консенсуса от стран-членов по членству в НАТО", - говорит политолог Константин Бондаренко.

О том, что Запад не готов принимать Украину в НАТО, сказал в недавнем интервью "Стране" Самуэль Чарап американский эксперт аналитического центр Rand Corporation, одного из крупнейших американских исследовательских центров, работающего с правительственными структурами США (в числе одного из главных клиентов Rand - Пентагон).

"Предлоги разные. Некоторые говорят, что Украина не готова, не соответствует стандартам. Другие говорят, что даже если бы и соответствовала, то Североатлантический Альянс не может взять на себя обязательства по защите страны, которая находится фактически в состоянии войны с Россией. Мы это видим по Грузии тоже. Бухарестское заявление 2008 года создало ловушку для всего Альянса. Все лидеры тогда заявили, что Грузия и Украина станут членами и никто не отозвал свою подпись от этого документа. Никаких сроков при этом не было названо. И это обещание висит в воздухе и, наверное, отвлекает нас всех от реального положения вещей. И приводит к таким неприятным моментам, как сейчас. Когда Украина настаивает на конкретных шагах и не видит откликов со стороны Альянса", - сказал Чарап.

То есть, даже если НАТО официально и откажется давать какие-либо гарантии не расширения на восток, то де-факто мораторий на принятие Украины в альянс уже действует. И, судя по всему, в ближайшее время действовать продолжит, если не случится каких-то форс-мажоров и резкого обострения отношений России и Запада.