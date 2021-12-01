Несмотря на то, что Украина является ценным партнером НАТО, она может рассчитывать только на поддержку альянса. Но ей недоступны "гарантии безопасности и коллективная оборона", которыми пользуются члены блока.

Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге, передает РИА Новости.

"Необходимо различать партнеров и членов альянса. Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь (в случае угрозы - Ред.) идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне", - сказал он.

Напомним, на этой неделе генсек НАТО уже несколько раз (26 и 30 ноября) заявил, что альянс не будет воевать за Украину в случае нападения России. Также на днях Столтенберг высказывал надежды на диалог с Россией по поводу ситуации с Украиной.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин предложил НАТО заключить соглашение, по которому Альянс не будет расширяться не восток.

Также мы сообщали, что НАТО не считает блефом возможное вторжение России в Украину.