Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает блефом возможную военную агрессию России по отношению к Украине.

Об этом он сообщил изданию "Welt" в субботу, 27 ноября.

"Второй раз в этом году мы видим, что Россия собрала тысячи военнослужащих на границе с Украиной. Сюда входит военная техника, такая как танки, артиллерия и беспилотники, а также сухопутные войска. Я не могу рассуждать о намерениях России. Но мы видели, что Россия и раньше применяла насилие против своих соседей. Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф", - заявил Йенс Столтенберг.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за обстановкой на границе России и Украины и готов реагировать, если она изменится.

По словам генсека НАТО, альянс "начеку" и готов "к любому развитию ситуации".

Также Столтенберг сказал, что Украина разочарована тем, что ранее данное обещание о присоединении страны к плану действий по членству в НАТО для "защиты от России" еще не выполнено. По его словам, членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его.

Ранее "Страна" сообщала, что НАТО не будет воевать за Украину в случае нападения России. По словам Столтенберга, на Украину не распространяется принцип коллективной обороны НАТО при открытой агрессии другого государства. Генсек НАТО добавил, что, несмотря на это, Альянс "всецело поддерживает Украину".