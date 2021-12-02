Россия в контактах с Соединенными Штатами Америки и их партнерами будет настаивать на том, чтобы члены НАТО не продвигались на восток, в сторону границ Российской Федерации и не угрожали безопасности страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова во время выступления на совете министров иностранных дел ОБСЕ.

"В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. В ближайшее время мы внесем соответствующие предложения, рассчитываем на их серьезное рассмотрение по существу, без отговорок и думаем, что ОБСЕ может сыграть здесь весьма полезную роль", - сказал министр.

Кроме того, Лавров потребовал, чтобы Запад трансформировал "правильные слова" в долгосрочные юридические гарантии.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил НАТО заключить стратегическое соглашение, по которому Альянс берет на себя обязательство не расширяться не восток. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в ответ на предложение Путина заявил, что Россия не имеет права налагать ограничения на вступление стран, в том числе и Украины, в НАТО.