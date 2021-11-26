Президент США Джо Байден заявил о намерении переговорить с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у главы Белого дома, планирует ли он контакты с обоими заокеанскими лидерами.

"Со всей вероятностью", - ответил Байден.

"Меня это волнует. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством", - также отметил президент США во время разговора с журналистами.

Заявление прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"После сегодняшней пресс-конференции Зеленского не совсем понятно, о чем он будет говорить с Байденом. Сообщит ему, что нападение Путина уже не актуально, а у него госпереворот Ахметова на носу? Пожалуется, что у него нет времени на личную жизнь? В принципе, немало есть вариантов", - написал канал.

На днях "Страна" сообщала, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, возможность которой широко обсуждают, может состояться уже в текущем году. Об этом сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Также мы писали, что, поданным американской прессы, администрация Байдена в настоящее время пытается "сдержать и отговорить" российского коллегу Владимира Путина от "вторжения на Украину".