Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Сочи подписали совместное заявление о стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. В связи с этим президент России Владимир Путин подарил им оливковые ветви в качестве символа мира.

Видео с моментом вручения опубликовано на Ютубе.

В заявлении, под которым кроме лидеров Армении и Азербайджана стоит и подпись Путина, сказано, что в Сочи стороны обсудили реализацию полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений прошлогодних и зимних договоренностей по этим вопросам.

Также они отметили важный вклад российского миротворческого контингента в стабилизации обстановки и обеспечении безопасности в регионе, условились повышать уровень стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией "с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон".

"Российская Федерация будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе", - сказано в заявлении.

Путин прокомментировал подписание документа, заявив, что стороны работали очень конструктивно. Он также подчеркнул, что Армения и Азербайджан продвинулись далеко вперед по вопросам гуманитарного характера.

"Вот слева от меня наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским. Оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом", - сказал Путин во время вручения символического подарка.

Трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи продолжалась около трех часов.

Напомним, десятилетиями тлеющий нагорно-карабахский конфликт вновь разгорелся в ноябре: Армения и Азербайджан оказались на грани войны, и Ереван обратился за помощью к России.

Вчера Армения и Азербайджан предварительно согласились изменить границы по советским картам.