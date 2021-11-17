Минобороны Азербайджана сообщает, что в результате боев на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат, еще десять ранены. В связи с этим Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело. По состоянию на утро 17 ноября ситуация в восточной приграничной зоне стабильная.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

"Уголовное дело было возбуждено по статьям... убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и... покушение на убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды УК Азербайджана. Органы прокуратуры Азербайджанской Республики ведут необходимую документацию и собирают доказательства для обеспечения того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Армении, совершившие различные преступления, были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали о том, что 15 ноября Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на участке границы, Баку обвинил Армению в обстрелах.

Кроме того, к вечеру 16 ноября главы министерств обороны Азербайджана и Армении, между которыми вновь вспыхнул давний конфликт, договорились о перемирии на границе между двумя государствами. Это произошло после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

А уже сегодня, 17 ноября, стало известно, что в результате боев с Азербайджаном 16 ноября погиб 1 армянский военный, 13 взяты в плен, потеряна связь с 24 военными.