Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении на одном из участков границы.

По его словам, это произошло в воскресенье, 14 ноября, передает "Интерфакс".

"Со вчерашнего дня (14 ноября - Ред.) мы в этом составе в различных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы", - заявил Пашинян на заседании Совета безопасности республики.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщает, что позиции военных в селах Кельбаджарского района (запад Азербайджана) сегодня были обстреляны со стороны Армении, в результате повреждена дорожная техника.

Напомним, ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта в сентябре прошлого года, заявив о провокации с армянской стороны. В ночь на 10 ноября 2020-го лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Однако в апреле 2020-го в Карабахе заявили об отсутствии мира с Азербайджаном после подписанного перемирия.

Как сообщалось, 13 ноября в Карабахе неизвестный бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша.