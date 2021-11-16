В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что в Нагорном Карабахе, где недавно сообщалось о брошенной гранате, произошёл вооруженный конфликт с применением тяжелой техники между Баку и Ереваном. По данным ведомства, есть раненные и убитые.

В свою очередь, и в Армении заявили о провокациях со стороны Азербайджана. Ереван обратился к России с призывом защитить страну.

"Подразделения армянских вооруженных сил совершили широкомасштабную провокацию против нашей страны на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы. Противник подверг интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатомётов позиции Азербайджанской Армии, нанеся ущерб нашим боевым постам. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое военнослужащих Азербайджанской Армии", - заявили в Минобороны Азербаджана.

В Минобороны добавили, что раненым оказали первую медицинскую помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Позже в ведомстве заявили, что обстановка на границе остается напряженной, сейчас продолжаются боевые операции.

"В ответ на провокацию армянской стороны уничтожены противотанковая установка и один миномет противника", - сообщили в азербайджанском ведомстве.

В Минобороны Армении подтвердили, что ситуация остается накаленной.

"По состоянию на 14:00 ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы остается напряженной.

Как уже сообщалось, подразделения ВС Азербайджана в очередной раз провоцировали нападение на армянские позиции, расположенные в этом направлении. Противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия. В результате ожесточенных стычек противник потерял бронетехнику", - сообщили в ведомстве.

Позже в армянском ведомстве заявили о четырех раненых.

"По состоянию на 15:00 ситуация на восточной границе Армении не претерпела существенных изменений. Ведутся локальные бои... На данный момент известно о 4 раненых", - сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

В связи с произошедшим, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, которого цитирует ТАСС, заявил, что Ереван обратился к Москве с призывом защитить Армению.

"Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение", - сказал он.

Напомним, военные Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта в сентябре прошлого года, заявив о провокации с армянской стороны. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

После этого, в апреле 2021 года, в Карабахе заявили об отсутствии мира с Азербайджаном после подписанного перемирия.