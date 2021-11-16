Главы министерств обороны Азербайджана и Армении, между которыми вновь вспыхнул давний конфликт, договорились о перемирии на границе между двумя государствами. Это произошло после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

О перемирии сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении, а сегодня в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что в Нагорном Карабахе произошёл вооруженный конфликт с применением тяжелой техники.

После этого министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор с Шойгу, и тот выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий.