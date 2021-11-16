Министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор с российским коллегой, генералом армии Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий с Азербайджаном, возвращения военнопленных и урегулирования ситуации.

Об этом 16 ноября сообщается в Твиттере армянского Минобороны.

Как сказано в записи, Папикян рассказал Шойгу о ситуации на восточных границах с Азерабайджаном "после провокации ВС Азербайджана 16 ноября".

"Сурен Папикян подчеркнул, что вторжение подразделений ВС Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения является грубым нарушением положений Трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, что ставит под угрозу весь переговорный процесс", - сказано в твите.

На это Шойгу заявил о готовности РФ снять напряженность на границе.

На этом фоне председатель постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности, член правящей фракции "Гражданский договор" Андраник Кочарян заявил, что доверительные отношения между Ереваном и Москвой могут измениться, если РФ не отреагирует на действия Вооруженных сил Азербайджана на востоке Армении.

Его слова передает Телеграм-канал агентства "Интерфакс-Азербайджан".

"Армения - член ОДКБ, одновременно имеет с Россией, гарантом обеспечения перемирия после 44-дневной войны, партнерские отношения. Россия должна отреагировать на нарушение режима перемирия азербайджанской стороной. Нарушены также все пункты устава ОДКБ", - сказал Кочарян в парламенте во вторник.

По его словам, "даже хрупкая реальность доверия, существующая в стратегическом партнерстве с Россией, может измениться в мгновение ока, если не будет вмешательства в приграничную ситуацию".

Напомним, 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении на одном из участков границы.

А сегодня в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что в Нагорном Карабахе произошёл вооруженный конфликт с применением тяжелой техники между силами Баку и Еревана.