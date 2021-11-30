Глава ЦРУ Уильям Джозеф Бернс в ходе своего визита в Москву обсуждал возможность очной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в начале 2022 года.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источников газеты, о потенциальной встрече говорил директор ЦРУ во время своего визита в Москву в начале ноября.

"Вашингтон также высказал предположение о возможности личного саммита между Байденом и Путиным в первой половине 2022 года", - добавили в газете.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ и США ведут интенсивный тайный диалог на разных уровнях.

В то же время, недавно в США сообщили об отсутствии планов по встрече Байдена и Путина.

Вместе с тем, мы приводили слова главы российского МИД о том, что встреча президентов сейчас обсуждается, на ней, по словам министра, Путин и Байден обсудят тему Украины.

А накануне заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что сейчас идет практическая подготовка к новой встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Правда, она пройдет не в очном формате, по его словам.