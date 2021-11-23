Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию снизить напряженность рядом с государственной границей Украины. Однако по словам представителя Белого дома Джен Псаки, официальная встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина не планируется.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"У меня пока нет ничего по поводу запланированных встреч, хотя, бесспорно, дипломатия высокого уровня является приоритетом президента", - сказала Псаки.

Она также заявила, что Штаты обеспокоены действиями, который совершают российские военные и жесткой риторикой по отношению к Украине.

"Мы призываем Москву к деэскалации напряженности. В последние недели мы имели широкое взаимодействие с нашими европейскими союзниками и партнерами, в частности с Украиной. Мы обсудили нашу обеспокоенность российскими военными действиями и жесткой риторикой в ​​отношении Украины. Мы также провели дискуссии с российскими официальными лицами об Украине и американо-российских отношениях в целом", - сказала Псаки.

Одновременно с этим в администрации США заявили, что в последние недели ведут "активное взаимодействие с европейскими партнерами, включая Украину". Однако представитель Белого дома не уточняла, о какого рода взаимодействии шла речь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что повестка будущей встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина будет огромна. По его словам, для того чтобы контакт состоялся, нужна основательная подготовка, "чем мы и занимаемся". В то же время замглавы МИД сообщил, что Штаты выдвигают Москве ряд претензий, в том числе касательно Украины.

Между тем, на следующий день стало известно о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вслед за своим заместителем заявил, что президенты РФ и США - Владимир Путин и Джо Байден в ходе будущей встречи обсудят Украину.