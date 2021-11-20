Американская разведка предупредила европейских союзников, что Россия готовит вторжение в Украину, и осталось немного времени, чтобы это предотвратить.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Как передает издание, директор Национальной разведки Соединенных Штатов Аврил Гейнс посетила Брюссель, где рассказала послам НАТО об американских разведданных по поводу возможного военного вторжения России на территорию Украины.

По ее информации, в Кремле еще не решили, что собираются делать с войсками, которые российская сторона собрала рядом с границами Украины. В то же время с США уверены, что Россия не блефует.

"Американская и британская разведка уверены, что президент России Владимир Путин рассматривает военные действия, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство", — указывается в публикации.

Как выяснила американская разведка, Путин разочарован мирным процессом, который начали Франция и Германия в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым и начала боевые действия на Донбассе.

Кроме того, не исключено, что Путин намерен обеспечить наземный путь между Востоком Украины и аннексированным Крымом. В свою очередь американские аналитики считают, что он рассматривает следующие месяцы с точки зрения наиболее подходящего времени для таких действий.

В связи с этим американские чиновники хотят создать план действий для США и Европы на случай, если российская сторона начнет военную агрессию против Украины. В частности, Соединенные Штаты хотят заручиться поддержкой европейских союзников, чтобы санкции против России были более эффективными.

"Если мы, Запад, будем выглядеть так, как будто мы не сплочены и не готовы работать вместе, тогда возрастет риск того, что Кремль сделает ужасный просчет", - сказал Фредерик Б. Ходжес, бывший командующий американской армией в Европе, ныне работающий в Центре анализа европейской политики.

Напомним, ранее в Bloomberg сообщили, что США предупредили Европу о возможном вторжении России в Украину.

Впрочем, в Кремле назвали "пустым нагнетанием" статью Bloomberg о возможном вторжении России в Украину.