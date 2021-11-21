Американская разведка сообщает, что через несколько недель войска Российской Федерации могут произвести вторжение на украинскую территорию. Избежать этого может вмешательство в ситуацию стран Запада.

Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет издание CBS.

В материале, который ссылается на сотрудников американской разведки, говорится, что потенциальное вторжение "зависит от погоды, но может произойти через несколько недель, если не будет вмешательства со стороны Запада".

"В отличие от наращивания сил прошлой весной, которое было расценено как демонстрация силы, сотрудники американской разведки предупреждают, что на этот раз это может быть подготовкой к фактическому вторжению в регион Донбасса на востоке Украины", — говорится в материале.

Напомним, что со стороны американской прессы слухи о вторжении России ходят уже несколько недель. В этот нарратив недавно включился и Киев. Если еще пару недель назад "скопление российских войск на границе" опровергали, а то и вовсе называли дезинформацией Кремля - то теперь обстановку, наоборот, нагнетают. И даже выдвигают предполагаемые даты нападения.

Детальнее о ситуации с нагнетанием обстановки из-за возможной атаки РФ читайте в материале "Страны" здесь.