Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в возможность вторжения России, о котором предупреждают западные страны. По мнению чиновника, это невозможно из-за того, что Украина может дать отпор.

Об этом министр сообщил в интервью "Голосу Америки".

"Не верю в это", - сказал он в ответ на вопрос о грядущем большом наступлении России и захвате территорий, ставшем предметом настойчивого обсуждения западных СМИ.

Более того, Резников убежден, что Украина за восемь лет войны научилась защищаться.

"Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным, главнокомандующим, четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами быть в окопах. Там настрой абсолютно боевой, уверенный в себе, люди умеют защищать страну", - добавил он.

В последние недели американская пресса постоянно пишет о высокой вероятности вторжения РФ. Так, в Bloomberg сообщили, что США предупредили Европу о возможном вторжении России в Украину. В свою очередь в Кремле назвали "пустым нагнетанием" статью Bloomberg о нападении российских войск на Украину.

Также "Страна" подробно разобралась, почему власти Украины сначала вместе с Крмелем отрицали вероятность вторжения,а потом вдруг заговорили о нем, заявив, что оно состоится уже этой зимой.