Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за перемещения большого количества российских войск. Однако, признаков наступления пока нет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью для "Радио Свобода".

"Перемещения значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существуют. Это подтверждают и иностранные партнеры и все спецслужбы. На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", - сказал он.

Премьер заверил, что украинские Вооруженные силы и разведка следят за ситуацией и каждый день передают информацию руководству.

"Мы каждый день получаем информацию. Мы также в координации с нашими зарубежными партнерами", - уточнил Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что Украина уже 7 лет ведет тяжелую войну на востоке страны и часть ее территории - Крым - оккупирована Россией.

"Все эти угрозы реализовались в Украине, но по активизации или неактивизации военных действий, это уже вопросы наших военных и разведки, и мы эти вопросы контролируем", - заверил премьер-министр.

Напомним, сегодня издание The New York Times написало, что американская разведка предупредила европейских союзников о подготовке России к вторжению в Украину, и осталось немного времени, чтобы это предотвратить.

Ранее мы разбирались, с какой целью США постоянно говорят о войсках РФ у границ Украины и угрозе эскалации ситуации, несмотря на упорные опровержения Москвы. Киев поначалу тоже отрицал близкое вторжение, но на днях внезапно изменил риторику, заговорив о вторжении зимой.