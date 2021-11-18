В Кремле ответили на обеспокоенность Запада возможностью нападения России против Украины уже этой зимой.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил о "напористых действиях" НАТО вблизи границ России и заявил, что Москва будет предпринимать меру по обеспечению своей безопасности. Информацию о планах возможного вторжения России на территорию Украины Песков назвал нагнетанием напряженности.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков.

Напомним, внештатный советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал новую дату "нападения России на Украину". Атака, по его мнению, может произойти во время рождественских каникул.

Также "Страна" писала о том, что первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг публикацию агентства Bloomberg о том, что Россия якобы планирует вторжение в Украину.

После чего подготовку нападения России на Украину опровергнул и президент России Владимир Путин. Также он заявил, что Минобороны РФ предложило начать военные учения в Черном море в ответ на рост активности США и НАТО в этом регионе, но президент России эту идею не поддержал, чтоб не накалять обстановку.