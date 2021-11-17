Впервые народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что ради мира Украина должна пойти на переговоры с представителями неподконтрольных Киеву "республик" в Донецке и Луганске.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "НАШ".

Демченко также сказал, что говорить нужно с теми, кто обладает там реальной властью. Кроме того, по его словам, в переговорах должен участвовать Президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Мы должны разговаривать с людьми, которые являются фактической властью на неподконтрольных территориях. Не разговаривая с людьми, которые являются реальной властью, по моему мнению, решить конфликт невозможно. На этих переговорах должен присутствовать и Путин", - заявил нардеп.

"Впервые слышу такую мысль от "Слуг народа", - ответила на это ведущая.

Кроме того, Демченко добавил, что не "преуменьшает возможности президента РФ": "Он должен быть присутствовать. Он есть непосредственно тем лицом, хотим того или нет, которое решает этот вопрос", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что "Глава ДНР" Денис Пушилин считает, что Киев готовится к провокации или войне. На это, по словам Пушилина, указывает "ряд сигналов и признаков".