Вчера, 1 ноября, на Донбассе противник одиннадцать нарушал режим прекращения огня. С начала текущих суток ВСУ зафиксировала одно нарушение, в результате погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - рассказали в штабе.

По данным ООС, возле Новолуганского противник восемь раз обстреливал позиции украинских военных, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Недалеко от Светлодарского и Водяного на Приазовье противники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а вблизи Авдеевки - вели огонь из минометов калибра 82 мм, добавили в штабе.

По состоянию на 07:00 2 ноября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. По позициям украинских военных в направлении Павлополя противник выстрелил из стрелкового оружия. В результате один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.

Напомним, двумя днями ранее на Донбассе обе стороны обвинили друг друга в применении беспилотников.

Также мы сообщали, как в конце октября на Донбассе из-за сброса взрывных устройств погиб украинский военный.