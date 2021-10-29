Соединенные Штаты Америки не стали критиковать Украину за применение беспилотных летательных аппаратов на Донбассе, а обвинили Россию в применении оружия.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве на своей странице в Тwitter в пятницу, 29 октября.

"Мы призываем обе стороны воздержаться от обострения. Но давайте на чистоту - поддерживаемая Россией сторона неоднократно применяла гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры и недавно убила украинского воина", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, применение боевого беспилотника запрещено соглашением о перемирии, которое было заключено летом 2020 года. При этом несколько дней назад на Донбассе ВСУ применили купленный у Турции беспилотник "Байрактар".

В Германии и Франции осудили применение беспилотника и выразили обеспокоенность "усилением интенсивности боевых действий на востоке Украины". В причинах таких различий в отношении к событиям происходящим на Донбассе у Соединенных Штатов Америки и Европы подробно разбиралась "Страна".