В Германии считают указ президента РФ Владимира Путина, которым он разрешил официальную продажу в России товаров из "ЛДНР", нарушением "Минска".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел ФРГ Кристоф Бургер, пишет "Укринформ".

"Подписанный российским президентом Владимиром Путиным 15.11 Указ, облегчающий доставку из контролируемых сепаратистами регионов Украины в РФ товаров и их сертификацию как российских диаметрально противоречит духу и букве Минских соглашений", - заявил Бургер.

Впрочем, о каких-то мерах воздействия на Россию (санкции и прочее) пока немцы не говорят.

Напомним, 15 ноября Путин подписал указ, согласно которому товарам с неподконтрольного Украине Донбасса открываются рынки России.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД РФ. В МИД расценивают подписание Путиным указа "как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права".

Как Москва перезапускает экономику "республик" Донбасса ранее разбиралась журналист "Страны" Екатерина Терехова.