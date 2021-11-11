Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине за последнюю неделю октября зафиксировала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе с июля прошлого года.

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Микко Киннунена после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения еще более ухудшилась. С момента последнего заседания ТКГ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6746-и нарушениях режима прекращения огня, включая 1451 взрыв. В последнюю неделю октября Миссия засвидетельствовала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года", - говорится в заявлении.

Киннунен считает, что "наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами, "вызывает опасения из-за риска дальнейшей эскалации".

Кроме того, Микко Киннуен обеспокоен тем, что СММ в последнее время сталкивается с трудностями.

"Я глубоко обеспокоен в последнее время увеличением трудностей, с которыми СММ сталкивается при выполнении своего мандата. Возросло количество ограничений свободы передвижения СММ. Миссия сообщает о 37 случаях ограничения свободы передвижения за последние две недели, два из которых – на подконтрольной правительству территории", - добавил он заявлении.

Напомним, 17 октября миссия ОБСЕ на востоке Украины приостановила работу из-за протестов в Донецке. Однако через два дня СММ возобновила свою деятельность.

Также мы сообщали, что несколькими днями ранее на Донбассе беспилотник нанёс удар в 30 метрах от миссии ОБСЕ.