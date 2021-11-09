В Донецке назвали фейком информацию о боевом применении ударного беспилотника Bayraktar на Донбассе 26 октября, которую официально озвучили украинские власти.

"Случай боевого применения Bayraktar не подтвердился. По нашим данным, можно говорить о том, что все это - фейк", - сказала представитель "ДНР" на Минских переговорах Наталья Никонорова.

Она также заявляет, что ранее ВСУ уже использовали беспилотники Bayraktar в Донбассе, но исключительно для наблюдения и проведения разведки. При этом такие беспилотники никогда не пересекали линию соприкосновения.

Напомним, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 26 октября сообщил, что беспилотник Bayraktar был использован в районе населенного пункта Гранитное в ответ на обстрел противником украинских позиций. По информации Генштаба ВСУ, беспилотник не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом.

Ранее "Страна" писала о том, что в ВСУ заявили о планах наращивать число "Байрактаров" и использовать все имеющееся вооружение на линии фронта.

Также мы сообщали, что у Зеленского просят переименовать беспилотники "Байрактар" в "Бандеру".