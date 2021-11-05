Вооруженные силу Украины намерены применять не только беспилотники Bayraktar, но и все имеющееся оружие на линии фронта. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала в эфире 1+1.

"Мы не должны останавливаться на "Байрактарах". Ответ адекватный мы будем давать из всего вооружения, которое у нас есть. В том числе и "Байрактары". Мы не останавливаемся на "Байрактарах", - сказал Шаптала и добавил, что ВСУ готовы к применению артиллерии в случае необходимости.

Кроме того, по его словам, Украина собирается наращивать число ударных беспилотников Bayraktar.



"Нам государство закупает "Байрактары". У нас есть они на вооружении, и на этом не останавливаемся, мы будем их наращивать еще. И та ситуация, которую сейчас обсуждают: правильно мы их применяем, неправильно - это было решение главнокомандующего. Мы видели на экране, что шел обстрел наших солдат. Они (армия противника - Ред.) нарушили минские договоренности", - сказал Шаптала.

Напомним, турецкий оперативно-тактический беспилотник Bayraktar ТВ2 способен нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Ранее "Страна" писала о том, что в конце октября на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили "Байрактары".

После этого после использования на Донбассе "Байрактара" МИД Германии призвал к сдержанности и напомнили, что применять там беспилотники по Минским соглашениям может только СММ ОБСЕ.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский в ответ на обеспокоенность Франции и Германии заявил, что Украина и дальше будет использовать "Байрактары" на Донбассе.