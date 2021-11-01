На украинском телеканале ТСН вышел сюжет о том, как украинские войска зашли в посёлок Старомарьевка на нейтральной полосе Волновахского района Донецкой области.

В сюжете повторяется официальная версия Киева: военные зашли с гуманитарной миссией (доставка угля). Позже они ушли, но потом противник открыл огонь из артиллерии и в ответ ВСУ использовали "Байрактар".

При этом в кадр сюжета попал военнослужащий ВСУ с шевроном дивизии СС "Галичина".

Отметим, что по соглашению о перемирии от июля 2020 года обоим сторонам запрещается использовать беспилотники. А украинская сторона в этот раз официально признала их применение.

Сначала волонтер Олег Болдырев заявил, что 26 октября на Донбассе произошло первое боевое применение купленного у Турции беспилотника Байрактар.

Позже генштаб ВСУ подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар".

После этого Франция и Германия выразили свое беспокойство из-за применения турецкого вооружения на Донбассе. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и дальше будет использовать "Байрактары" на Донбассе.

Кроме этого, США обвинили в обострении ситуации на Донбассе Россию, а Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки оружия в Украину.