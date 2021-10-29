В Пентагоне выступили с заявлением о том, что США оказывают Украине помощь с летальным оружием. И призывают союзников с партнерами следовать этому примеру.

Спикером по теме выступила помощница министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Купер напомнила, что Штаты передали Украине противотанковые системы Javelin.

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть - это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений. Но многие союзники до сих пор сохраняют ограничения - некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продаж летальных вооружений", - сказала Купер в ходе конференции в Вашингтоне.

Купер напомнила о важности реформ в оборонной и других сферах в Украине и акцентировала, что США поддерживают их проведение.

22 октября в Киев привезли третью по счету поставку с "Джавелинами". Зачем Байден прислал в Киев новую партию оружия - в материале "Страны".

Отменим также, что заявление Пентагона прозвучало на фоне скандала с применением ВСУ на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар".