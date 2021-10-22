В Украину 22 октября прибыла третья партия дополнительной военной помощи США на 60 млн долларов. Она включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины в пятницу, 22 октября.

Самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту "Борисполь". Воздушное судно доставило для нужд Вооруженных сил Украины боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое.

Военная помощь Украине на 60 млн долларов стала возможна благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.

В Украину доставили военную помощь от США. Фото: Минобороны Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в воскресенье, 10 октября, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Гуманитарный груз был доставлен в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности со стороны правительства США Силам Украины.

Также мы писали, что в Украину 18 октября прибыла вторая партия международной технической помощи в рамках предоставления дополнительной помощи по безопасности украинским Вооруженным силам от правительства США. В Украину были доставлены медицинские средства, вооружение и боеприпасы.