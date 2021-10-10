В воскресенье, 10 октября, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сообщении говорится, что гуманитарный груз был доставлен в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности со стороны правительства США Силам Украины.

Договоренности о передаче гуманитарного груза были достигнуты во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США.

Кроме 250 млн долларов, Украина получил от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов. Грузы будут поступать несколькими партиями.

В целом, начиная с 2014 года Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более 2 млрд долларов, говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ООН раскритиковали санкции СНБО против украинских медиа.

Также "Страна" писала о том, как президент Украины Владимир Зеленский в сентябре принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Его речь строилась вокруг призыва генсека ООН Антониу Гутерриша "Пора проснуться". Он также упомянул конфликт на Донбассе и "Крымскую платформу" и перешел к обвинению России, из-за которой, по словам Зеленского, никто в мире не чувствует себя в безопасности.