Уже в ближайшее время в Украине планируют наладить производство турецких беспилотных летательных аппаратов "Байрактар", который недавно впервые применили на Донбассе.

Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал в интервью для "Радио Свобода".

По словам дипломата, беспилотники "Байрактар" начали интересовать многие страны и уже есть несколько предварительных контрактов, производственные мощности Турции достаточно заполнены.

"Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересе турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу", - сказал Боднар.

Посол рассказал, что в скором времени в Украине начнет работу центр развития и ремонта беспилотников "Байрактар" и учебный центр. Его создание предусматривает меморандум, который подписала компания-производитель турецких БПЛА и Минобороны Украины.

"Это вопрос, пожалуй, месяцев, а не лет. И уже работы ведутся для того, чтобы выделить соответствующий земельный участок, чтобы начать предметные работы по сооружению этого центра хранения и ремонта. И так же параллельным треком идут работы по созданию производственных мощностей и производству Bayraktar в Украине. Я не скажу конкретных временных рамок, чтобы не создавать ошибочное впечатление для наших зрителей или слушателей, но на самом деле работы идут довольно быстрыми темпами и это точно не годы, а месяцы", - анонсировал Боднар.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему применение на Донбассе беспилотника напрягло Европу.

Также сообщалось, что в Турции потребовали не ассоциировать поставщика "Байрактаров" с ситуацией на Донбассе.