После того, как ВСУ впервые применили на Донбассе турецкий ударный беспилотни, в Кремле заявили, что поставки в Украину подобных видов вооружения могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

"У нас, действительно, особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - сказал Песков.

Песков заявил, что как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться "в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации". Это, по словам пресс-секретаря российского президента, не способствует урегулированию проблемы.

Напомним, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 26 октября сообщил, что беспилотник Bayraktar был использован в районе населенного пункта Гранитное в ответ на обстрел противником украинских позиций. По информации Генштаба ВСУ, беспилотник не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом.

Также "Страна" анализировала, почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили "Байрактары".