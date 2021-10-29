На Донбассе продолжается история с ударом "Байрактара" под Гранитным. Тема вышла на международный уровень и вызвала даже нечто, похожее на оправдания Украины.

Применение боевого беспилотника запрещено соглашением о перемирии, которое было заключено летом 2020 года. Его использованием Киев резко повысил ставки на Донбассе, где ситуация и без того скатывается в новую эскалацию. И может повторить обострение образца весны 2021 года.

В том числе поэтому забеспокоились в Европе. И осудили применение "Байрактара" Украиной. Но контрастом на этом фоне выглядит реакция США, которые призвали страны Запада снять запреты на поставки в Украину летального оружия.

Что все это значит для конфликта на Донбассе - разбиралась "Страна".

Применение "Байрактара". О чем оно говорит?

После того, как Генштаб официально подтвердил удар с турецкого беспилотника, это событие стали трактовать по-разному. Разберем основные версии, зачем этот обстрел производился.

Официальная версия. "Байрактар" подняли, чтобы подавить огневую точку "ДНР", которая обстреливала подконтрольное Украине Гранитное на юге Донецкой области.

Для этого якобы был сперва задействован механизм Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), но поскольку оттуда ответа не было, решили задействовать "Байрактар".

Эта версия многих не устроила.

Во-первых, потому что из СЦКК еще при Порошенко вышли россияне, а оставшихся там наблюдателей из "республик" Украина как сторону переговоров не признает. Поэтому непонятно, кого Киев уведомлял - получается, своих собственных представителей?

Во-вторых, ситуация под Гранитным не столь однозначна - накануне ВСУ заняли находящееся рядом село Старомарьевка в нейтральной зоне, а из Гранитного шел сильный обстрел неподконтрольного поселка Тельманово.

Поэтому оборонительный характер применения "Байрактара" при общей атакующей позиции Украины выглядит сомнительным.

В-третьих, судя по кадрам, опубликованным Генштабом, удар беспилотника в цель не попал, орудие не уничтожил, а расчет остался в живых. Хотя сами украинские военные четко говорили, что взорвал и гаубицу, и артиллеристов.

Именно поэтому ни в России, ни в "республиках" пока не подтверждают, что Украина использовала против противника турецкий беспилотник. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что еще неизвестно, а был ли вообще этот выстрел.

Впрочем, если взять за основу официальное сообщение украинского Генштаба, то беспилотник удар все-таки нанес. Отсюда появляется еще одна версия случившегося.

Международно-политическая провокация. Удар "Байрактара" - был ли он в реальности или только в пресс-релизах ВСУ - стал намеренной акцией для поднятия ставок на Донбассе.

Выглядело это как своеобразная демонстрация силы, которая, как несложно догадаться, вызовет не просто аналогичные меры с другой стороны. Но может и в целом повысить технологический уровень противостояния. Потому что наверняка будут приняты меры по поставкам ударных БПЛА и средств борьбы с ними войскам "республик".

Иными словами - идет провокация усиления боевых действий на Донбассе. Причем на очень дальнюю перспективу.

О вероятной цели таких действий "Страна" уже рассказывала. Как весной, так и сегодня обострение сопровождается темой "Северного потока-2". Тогда решался вопрос о его достройке и санкциях США. Теперь - о сертификации газопровода в Евросоюзе и введении его в эксплуатацию.

Процесс может на несколько месяцев. Но в теории - и дольше, если начнутся масштабные боевые действия на Донбассе. Что в свете газового дефицита в Европе снова сделает актуальным вопрос об увеличении прокачки газа через украинскую трубу.

Именно этого активно добивается Банковая в последние дни, предлагая даже скидки на объемы сверх заложенного в контракте.

И по той же причине эскалация боевых действий сейчас невыгодна Москве, которая заинтересована в скорейшем запуске "СП-2". На что, видимо, и рассчитывают в Киеве, усиливая противостояние и не ожидая угрозы мощной "ответки".

К слову, пока Россия реагирует действительно не так жестко, как это было весной. Ограничиваясь только тревожными заявлениями о том, что Киев стягивает силы в зону конфликта и нацелился на силовое решение вопроса по Донбассу.

Однако это может быть лишь прологом к поднятию ставок уже Кремлем.

Мы помним, как весной, после отправки российских сил на границу с Украиной, Запад активизировал контакты с Путиным, и "Северный поток-2" получил "зеленый свет" в США, на которые надавила Германия.

Именно европейцы сейчас наиболее остро реагируют на угрозу новой эскалации на Донбассе. Причем звонят они уже не Путину, как в прошлый раз - а высказывают недовольство действиями Киева.

Реакция Парижа и Берлина

МИД Германии еще в четверг выпустил заявление, осуждающие стрельбу из "Байрактара".

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранения еще одного солдата применили дрон типа "Байрактар"", - заявила представитель МИД Германии Андреа Зассе.

Она уточнила, что применение боевых беспилотников сторонами незаконно. Но прозвучало это именно в связке с "Байрактаром". То есть это была критика в адрес Киева.

Аналогично прозвучало и заявление МИД Франции:

"Мы озабочены усилением интенсивности боевых действий на востоке Украины, в частности, все более учащенным применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, а также объявлением штаба украинской армии об использовании вооруженного беспилотника типа "Байрактар"".

О том, что эти заявления критичны в отношении Украины, говорит и раздраженная реакция главы МИД Кулебы, который заявил, что Киев "ничего не нарушал".

"На месте партнеров я был бы прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - гораздо ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями Так вот, почему, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки?", - высказался Кулеба.

Отметим, что факт выдвижения гаубицы за пределы дозволенного "ДНР" или ОБСЕ не признали. А применение "Байрактара" признала сама Украина.

Более того, командующий ООС Наев уже заявил, что турецкие дроны патрулируют Донбасс еще с весны. "Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России. Проводили разведку и тренировки", - рассказал Наев.

Ведение разведки также запрещено перемирием от июля 2020 года. На что, как видим, и напирают европейцы, чья реакция беспокоит украинское руководство. Это видно не только по словам Кулебы, но и по участившимся сообщениям Украины о нападении беспилотников со стороны "республик".

То есть, историю с "Байрактарами" на международной арене Украина уже пытается сгладить. Хотя для внутреннего употребления и бравирует этой атакой, поднимая градус "перемоги".

Показательно, однако, что США, в отличие от Германии и Франции, не только не выразили хотя бы обеспокоенность использованием ударных беспилотников на Донбассе, но и прямо призвали страны НАТО к поставкам летального оружия Украине.

"Самая первая вещь, которую я хотела бы сказать - это то, что все союзники (по НАТО - Ред.) должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений. Но многие союзники до сих пор сохраняют ограничения - некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продаж летальных вооружений", - заявила помощница министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

То есть роль Украины как раздражителя российско-европейских отношений американцев на данный момент вполне устраивает (пока нет прямой угрозы большой войны, которая чревата военным разгромом Киева).

Но в итоге эта ситуация может привести совсем не к тем последствиям, которые видятся как желательные на Банковой или в Белом доме.

Ввиду постоянной угрозы эскалации на Донбассе, Европа будет заинтересована как раз не в заморозке, а ускорении запуска СП-2. По которому газ можно будет качать, даже если транзит через Украину падет жертвой военного конфликта. Или станет предметом давления американцев на европейский газовый рынок.

Эти резоны и раньше были главной причиной согласия европейцев на оба "Северных потока". А после того, как в 2021 году ситуация стала накаляться все сильнее, усилится и мотивация застраховать газовые поставки от войны.

При этом, как показал пример весны и так и не введенных санкций против "Северного потока-2", в итоге Штаты сделают, как лучше для Европы, и не будут спешить на помощь Украине.