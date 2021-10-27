"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинские военные удерживают контроль над Старомарьевкой - поселком, расположенным на линии соприкосновения на Донбассе. По его словам, там глушится связь, в самом населенном пункте уже оборудованы позиции, на въезде - блокпосты.

Об этом Пушилин заявил в комментарии российским журналистам.

"Естественно, наши подразделения не могут работать, имея малейшие предпосылки нанесения вреда гражданскому населению. Поэтому сейчас подключаются попытки подключить международников для обеспечения людей всем необходимым и возвращения статуса-кво касательно данного населенного пункта. Фактически 37 граждан РФ и порядка 140 граждан "ДНР" находятся в заложниках у Киева", - сказал он.

Напомним, о занятии Старомарьевки под Гранитным украинскими военными сообщил вчера ряд донецких сайтов со ссылкой на информацию "МИД ДНР", а затем и Следственный комитет России.

Также "Страна" сообщала, что в штабе ООС опровергли обвинения "ДНР" в захвате Старомарьевки, но подтвердили обострение на Донбассе. Штаб также обвинил противника в обстрелах из крупнокалиберной артиллерии.